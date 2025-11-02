Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA έχασε την πολυαγαπημένη της μητέρα, με την οποία διατηρούσε βαθιά και στενή σχέση ζωής, αφού ήταν εκείνη που τη στήριζε σε κάθε της νέο βήμα ή εμπόδιο, επαγγελματικό ή προσωπικό.

Η Αγγελική Νικολούλη στο παρελθόν είχε μιλήσει για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, η οποία “έφυγε” από τη ζωή χθες, Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα του Zappit η Αγγελική Νικολούλη πληροφορήθηκε για το θλιβερό συμβάν μετά το τέλος της εκπομπής της.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη μητέρα της δημοσιογράφου την ερχόμενη Τετάρτη (5/11) στον τόπο καταγωγής της, τον Πύργο Ηλείας, όπου διέμενε μόνιμα.

«Μανούλα μου…Θα βγεις δυνατή και από αυτή τη νέα περιπέτεια. Κράτα γερά ψυχή μου. Μη φοβάσαι. Δεν θα αφήσω το χέρι σου» είχε γράψει η Αγγελική Νικολούλη έναν χρόνο πριν σε ανάρτηση για τη μητέρα της.

