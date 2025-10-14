Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Η θλιβερή φωτό από το φέρετρο της μητέρας της

Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για το γνωστό μοντέλο Βικτώρια Καρύδα, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.

Η ίδια ενημέρωσε για τα δυσάρεστα μαντάτα μέσα από αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αρχικά η Βικτώρια Καρύδα μοιράστηκε μαζί μας ένα στιγμιότυπο στο οποίο είδαμε την πολυαγαπημένη της μητέρα.

Στη συνέχεια, θέλησε να ποστάρει άλλες δύο φωτογραφίες από το τελευταίο αντίο, όπου αγαπημένα πρόσωπα την οδήγησαν στην τελευταία της κατοικία.

Η φωτογραφία στην οποία βλέπουμε το φέρετρο, είναι πραγματικά συγκλονιστική.

Θυμίζουμε ότι η Βικτώρια Καρύδα είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που έχει βιώσει -καθώς και ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί- στο Πρωινό και είχε πει μεταξύ άλλων: «Ήταν άσχημες στιγμές πριν έξι χρόνια, όταν έχασαν τον μπαμπά τους. Δεν ήξεραν την αλήθεια 100%. Τους είχα πει ότι έγινε ατύχημα. Τον βλέπω συχνά στα όνειρά μου και συνέχεια είναι στο μυαλό και στη σκέψη μου.

Ο αντρούλης μου ήξερε ότι είμαι δυναμική. Σκέφτομαι κάποιες φορές και λέω: ευτυχώς ο Θεός που με έχει κάνει έτσι, αλλιώς δε θα ήμουν εδώ. Είχα κρίσεις πανικού για πολλά χρόνια. Υπήρχαν στιγμές που ήταν πάρα πολύ άσχημο γιατί σου κοβόταν η ανάσα και δε μπορούσες να αναπνεύσεις. Όταν μουδιάζουν τα πόδια, είναι τρομακτικό».

