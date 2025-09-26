ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας (Β΄ Φάση 2025–26)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης Σχολικών Μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ – Β’ φάση (2025–2026).

Η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι προσλήψεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από την Παρασκευή 26/09/2025, ώρα 10:00π.μ. έως το Σάββατο 27/09/2025, ώρα 23:59. Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα:

https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/