Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό – Τον είχαν εκτελέσει έξω από το σπίτι του

Σε δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας με αφορμή τη δολοφονία προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό, πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Πρόκειται για δύο ομογενείς ξάδερφους από τη Γεωργία, αμφότεροι γεννημένοι το 1997 (ο ένας στις Σέρρες), ενώ η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν, ενώ οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες πως βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη κι έτσι έφτασαν στον εντοπισμό τους. Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο ένας διέμενε από μικρό παιδί στην Κύπρο, ενώ ο άλλος για αρκετά χρόνια στο νησί και μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία έφτασαν στην Ελλάδα, όπου έχουν συγγενείς. Αμφότεροι είχαν επαγγελματικές δραστηριότητες στην Κύπρο, ενώ πιθανολογείται πως στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

«Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος» αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, η δολοφονία με θύμα τον Κύπριο επιχειρηματία, Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, σημειώθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, περίπου στις 09:00, στη Λεμεσό.

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία, καθώς είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, οι δράστες ήταν δύο, επέβαιναν σε κλεμμένο βαν και μόλις ο 49χρονος βγήκε από την πόρτα του σπιτιού τον πυροβόλησαν.

Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο και για αυτό αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δολοφονήθηκε μέσα στο αμάξι του και δίπλα ήταν ο γιος του.

Οι δράστες της δολοφονίας είχαν διαφύγει από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν να επρόκειτο για επαγγελματίες εκτελεστές που είχαν αναλάβει συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό άλλων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πιθανότητα ο φόνος να είχε σχέση με τη στοιχηματική δραστηριότητα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες καθώς η «Καρμιώτισσα» βρέθηκε αρκετές φορές κάτω από έρευνα για στημένους αγώνες με τη διαβίβαση κόκκινων φακέλων από την UEFA.

