Δύο παιδιά από το Θέρμο στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας - Σε Ιατρική και Φαρμακευτική

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

Με τη βοήθεια του ειδικού ποσοστού 2%, αλλά κυρίως με τη δύναμη, την επιμονή και τις θυσίες τους.

Κάποιοι έσπευσαν να υποτιμήσουν δημόσια τη ρύθμιση, να τη χαρακτηρίσουν “χαριστική” ή “άδικη”.

Όμως η επιτυχία αυτών των παιδιών αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο: όταν το κράτος αναγνωρίζει τις αντικειμενικές ανισότητες και δυσκολίες των μαθητών ενός τόπου τότε δίνει ευκαιρίες αξιοκρατίας όχι προνόμια.