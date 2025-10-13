Δύο παιδιά από το Θέρμο στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας - Σε Ιατρική και Φαρμακευτική
Στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας, σε Ιατρική και Φαρμακευτική δύο παιδιά από το Θέρμο, αξιοποιώντας το ειδικό ποσοστό 2% και αποδεικνύοντας ότι η στήριξη της Πολιτείας σε περιοχές με εκπαιδευτικές ανισότητες δίνει ίσες ευκαιρίες.
Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:
«Δυο παιδιά από το Θέρμο στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας, ένα στην Ιατρική και ένα στη Φαρμακευτική!
Με τη βοήθεια του ειδικού ποσοστού 2%, αλλά κυρίως με τη δύναμη, την επιμονή και τις θυσίες τους.
Κάποιοι έσπευσαν να υποτιμήσουν δημόσια τη ρύθμιση, να τη χαρακτηρίσουν “χαριστική” ή “άδικη”.
Όμως η επιτυχία αυτών των παιδιών αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο: όταν το κράτος αναγνωρίζει τις αντικειμενικές ανισότητες και δυσκολίες των μαθητών ενός τόπου τότε δίνει ευκαιρίες αξιοκρατίας όχι προνόμια.
Οι μαθητές του Θέρμου δεν ζήτησαν εύκολους δρόμους ζήτησαν δίκαιους όρους.
Κι απέδειξαν ότι, όταν η Πολιτεία στέκεται στο πλευρό τους, μπορούν να φτάσουν όσο ψηλά ονειρευτούν.
Η επιτυχία τους είναι η πιο ηχηρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν το μέτρο και το καλύτερο επιχείρημα για την προσπάθεια να γίνει μόνιμο.
Το θέμα τέθηκε στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη , την οποία ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα αποτελεσματική συνεργασία μας και την θέσπιση του ειδικού ποσοστού 2/100 για τους μαθητές του δήμου ΘΕΡΜΟΥ το σχολικό έτος 2024- 2025».