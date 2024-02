Δύο νεκροί, τρεις αγνοούμενοι από την πρόσκρουση πλοίου σε γέφυρα στη νότια Κίνα – Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη τριών άλλων αγνοείται αφού ένα πλοίο έπεσε πάνω σε γέφυρα σήμερα το πρωί στην Γκουανγκτσόου της νότιας κινεζικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, με αποτέλεσμα τμήμα της γέφυρας να καταρρεύσει, έγινε γνωστό από διασώστες.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 5:30 π.μ. όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε πάνω σε υποστύλωμα της γέφυρας Λισίνσα στην περιφέρεια Νάνσα. Πέντε οχήματα, μεταξύ των οποίων μια μοτοσικλέτα, ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Δύο εξ αυτών έπεσαν στον ποταμό και τα άλλα πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την προκαταρκτική έρευνα. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίσθηκε ελαφρά.

Προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Today, the Lixinsha Bridge in Guangzhou was hit by a ship, causing the bridge deck to break. After preliminary investigation, 4 vehicles and 1 electric motorcycle were involved in the accident, of which 2 vehicles fell into the water and the other 3 fell onto the boat. So far, 2… pic.twitter.com/0OPHtrfXBC

