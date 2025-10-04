Δύο νέα κρούσματα ευλογιάς ζώων εντοπίστηκαν στο Μεσολογγίου

Δύο νέα περιστατικά ευλογιάς εντοπίστηκαν στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές αλλά και στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στο Νεοχώρι, ενώ το δεύτερο στον Άγιο Θωμά, στα όρια με το Ευηνοχώρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ένα από τα δύο περιστατικά υπήρχε διπλή περίφραξη, ωστόσο τα ζώα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την ευκολία μετάδοσης της νόσου. Το ζήτημα απασχολεί έντονα την Κτηνιατρική Υπηρεσία, η οποία προχωρά σε ελέγχους και μέτρα περιορισμού.

Οι ανησυχίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων εντείνονται, καθώς υπάρχει ο φόβος για περαιτέρω εξάπλωση, κάτι που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την τοπική παραγωγή και την οικονομία. Η εξάπλωση της ευλογιάς σφίγγει ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από την Αιτωλοακαρνανία, με την αγροτική δραστηριότητα να απειλείται σοβαρά.

