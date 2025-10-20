Δύο μέρες χωρίς μαθήματα σε σχολεία της Ελλάδας λόγω… Ολυμπιακών Αγώνων

Μέσα στο Νοέμβριο οι μαθητές για δύο μέρες δεν θα έχουν μαθήματα λόγω... Ολυμπιακών Αγώνων, ένα διαφορετικό μάθημα παρακολούθησης για τη διάδοση της Ολυμπιακής παιδείας και της καλλιέργειας των αξιών του Ολυμπιακού πνεύματος.

Συγκεκριμένα εν όψει της διοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026», στην Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας και η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής, στις 4 Δεκεμβρίου 2025 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις, που ενώνουν την Ελλάδα με το παγκόσμιο Ολυμπιακό Κίνημα. Η εγκύκλιος που στάλθηκε στα σχολεία υπογραμμίζει πως οι ημέρες αυτές δεν αποτελούν αργία ή αναστολή μαθημάτων, αλλά μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο τη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας και των αξιών του ευ αγωνίζεσθαι, της ειρήνης και του σεβασμού.

Οι ημερομηνίες και τα σχολεία που θα συμμετάσχουν

- 26 Νοεμβρίου 2025: Δημοτικά και Γυμνάσια από τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία.

- 4 Δεκεμβρίου 2025: Σχολεία της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Τελετή Παράδοσης στο Καλλιμάρμαρο.

Εκπαιδευτική αξία και Ολυμπιακές αξίες

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη μακρά συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ).Στόχος είναι η καλλιέργεια της Ολυμπιακής Παιδείας στους μαθητές, με βιωματικές εμπειρίες που προάγουν :τη φιλία και τη συνεργασία, τη σωματική και ψυχική ευεξία, την ισότητα και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας αποτελεί τελετουργία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, καθώς η φλόγα ανάβει στον τόπο γέννησης των Αγώνων – την Αρχαία Ολυμπία – και ταξιδεύει προς τη διοργανώτρια χώρα. Από το 1936, όταν θεσπίστηκε η πρακτική της μεταφοράς της φλόγας, η Ελλάδα παραμένει το σημείο εκκίνησης κάθε Ολυμπιακής Ιστορίας. Η συμμετοχή των σχολείων δεν είναι μια απλή εκδρομή, αλλά μια ζωντανή διδασκαλία αξιών. Οι μαθητές γίνονται μάρτυρες μιας παράδοσης που ενώνει πολιτισμούς, λαούς και γενιές.

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις

Ώρα έναρξης: 11:30 π.μ. (προσέλευση έως 10:30 π.μ.)

Τελετή Αφής – Αρχαία Ολυμπία

Διάρκεια: 180 λεπτά (μετακίνηση, τελετή, αποχώρηση)

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναβίωση της αρχαίας τελετής στο στάδιο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τελετή Παράδοσης – Παναθηναϊκό Στάδιο

Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ. (προσέλευση έως 9:45 π.μ.)

Διάρκεια: 180 λεπτά

Θα προηγηθεί πολιτιστικό πρόγραμμα 45 λεπτών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τελετή παράδοσης της φλόγας στους εκπροσώπους της Ιταλίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία δήλωσης

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 email στη διεύθυνση hoa@ethnoa.org με τον πίνακα δήλωσης συμμετοχής (συμπληρωμένο με κεφαλαία γράμματα).Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και προϋποθέτει:

Έγκριση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων.

Συνοδεία εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ή άλλων καθηγητών.

Ισχύον Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) – απαγορεύεται η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση.

Παρουσία γιατρού σε όλες τις δράσεις εκτός σχολείου.

