Δύο μαθήτριες από την Ευρυτανία σε εκπαιδευτική προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών στο Μεσολόγγι

Σε εκπαιδευτική προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν δύο μαθήτριες από την Ευρυτανία, στο διεθνές συνέδριο AetoliaMUN 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Μεσολόγγι στις 4 και 5 Οκτωβρίου.

Οι μαθήτριες Πηνελόπη Περουλά (Γ’ Λυκείου) και Ιωάννα Μάκκα (Α’ Λυκείου), με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικών κας Ανδρομάχης Παπαθανασίου, συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου, εκπροσωπώντας με υπευθυνότητα το σχολείο του Δήμου Αγράφων.

Το Model United Nations (MUN) αποτελεί μια εκπαιδευτική προσομοίωση των συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών, όπου μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους διπλωματών, εκπροσώπων διαφορετικών χωρών και συζητούν ζητήματα διεθνούς σημασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας, ηγεσίας και κριτικής σκέψης, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και συνεργασίας.

Η γλώσσα εργασιών του συνεδρίου ήταν εξολοκλήρου η Αγγλική, γεγονός που έδωσε στις μαθήτριες την ευκαιρία να εξασκήσουν τη γλωσσική τους επάρκεια σε ένα απαιτητικό περιβάλλον διεθνούς διαλόγου. Οι δύο νεαρές εκπρόσωποι του Γυμνασίου Κερασοχωρίου υπερασπίστηκαν τις θέσεις των χωρών που εκπροσωπούσαν, συμμετείχαν σε συζητήσεις και αντάλλαξαν ιδέες και προτάσεις με μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το AetoliaMUN διοργανώθηκε από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου και στόχος του ήταν να φέρει τους νέους στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής, μέσα από ένα διήμερο διαλόγου, συνεργασίας και πολιτισμικής ανταλλαγής. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν σχολεία απ’ όλη τη χώρα, με τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών φορέων.

Το Γυμνάσιο–Λ.Τ. Κερασοχωρίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας κα Κατερίνα Πελέκη, για την πρόσκληση και τη στήριξη, τονίζοντας ότι η συμμετοχή των μαθητριών αποτέλεσε μια εμπειρία γνώσης, συνεργασίας και παγκόσμιας συνειδητοποίησης.

«Περήφανοι για τα παιδιά των Αγράφων! Θερμά συγχαρητήρια!», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Δήμος Αγράφων.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: evrytanika.gr