Δυο 14χρονοι κατηγορούνται ότι γρονθοκόπησαν 15χρονο σε σχολείο στο Μεσολόγγι

Επεισόδιο ενδοσχολικής βίας με δράστες δύο 14χρονους που φέρονται να γρονθοκόπησαν 15χρονο κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο Μεσολόγγι η Αστυνομία.

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι (20.11.25) στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, δυο ανήλικοι ηλικίας 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δυο 14χρονοι μετέβησαν σε σχολικό χώρο όπου φοιτούσε 15χρονος μαθητής και τον γρονθοκόπησαν από κοινού στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του 15χρονου.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

*Φωτογραφία αρχείου