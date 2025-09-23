Δυναμική παρουσία του ΓΑΣ Αγρινίου στον 19ο αγώνα δρόμου Ioannina Lake Run

Ο ΓΑΣ Αγρινίου είχε δυναμική παρουσία στον 19ο Αγώνα Δρόμου Ioannina Lake Run που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα με ρεκόρ συμμετοχών και εξαιρετική οργάνωση.

Οι αθλητές του συλλόγου έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και πέτυχαν σπουδαίες επιδόσεις, συνεχίζοντας την παράδοση του ΓΑΣ Αγρινίου στις μεγάλες διοργανώσεις δρόμου.

Το Σάββατο ,στον αγώνα 5.000μ. με τη συμμετοχή περισσότερων από 2000 αθλητών , ο Διονύσης Καψάλης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Στο ίδιο αγώνισμα μετείχαν η Χριστίνα Δαλάτση και η Ρούλα Τσεντζέλη.

Στον κλασικό Γύρο της Λίμνης των 30.000μ. ο Νίκος Σταμούλης κατέλαβε την τρίτη θέση, προσθέτοντας άλλη μια σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό του. Στα 30.000μ. αγωνίστηκε και ο πρόεδρος του ΓΑΣ Αγρινίου, Παναγιώτης Καψάλης .



Στο δρόμο των 10.000μ. πήρε μέρος πάλι ο Διονύσης Καψάλης τερματίζοντας στη δεύτερη θέση , καθώς επίσης έτρεξαν με εξαιρετικές παρουσίες ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Στράτος Σκούλος.

Ο ΓΑΣ Αγρινίου συγχαίρει όλους τους αθλητές του για τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους και ανανεώνει το ραντεβού με το 20o Ioannina Lake Run την επόμενη χρονιά με στόχο ακόμη καλύτερες εμφανίσεις και νέες επιτυχίες.