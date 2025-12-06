Δυναμική η παρουσία των αγροτών από Βόνιτσα και Πρέβεζα στα διόδια του Ακτίου

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα διόδια του Ακτίου, στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας, από τα μπλόκα των αγροτών της Πρέβεζας και της Αιτωλοακαρνανίας. Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από το μπλόκο του Λούρου (Πρέβεζα) και το μπλόκο της Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανία), στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

Έξω από τα διόδια, παρουσία εκατοντάδων συγκεντρωμένων και με τη στήριξη μελών σωματείων εργαζομένων, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα από βαρέλια στο οδόστρωμα, σε μια δυνατή, συμβολική κίνηση που αποτύπωσε την απόγνωσή τους: πουλάνε το γάλα τους σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και τα κοπάδια τους χτυπιούνται αλύπητα από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.

Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Στέφανος Πανταζής, πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο Νίκος Μωραΐτης, μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, και ο Θωμάς Σαλιάρης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόνιτσας–Ακτίου.

Ο Ν. Μωραΐτης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση «μαζική και χωρίς προηγούμενο», ξεχωρίζοντας ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι συμμετέχει πολύς νέος κόσμος, αποφασισμένος να μείνει στη γη και στις στάνες του, παρ’ όλη την επίθεση που δέχεται από την αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ, που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Τόνισε ότι τα αιτήματα των μπλόκων είναι «αιτήματα επιβίωσης», με πρώτο το τεράστιο κόστος παραγωγής.

Στάθηκε ειδικά στο σκάνδαλο με το πετρέλαιο, καταγγέλλοντας πως «οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκλινικάρχες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφορολόγητο καύσιμο, αλλά για τα τρακτέρ των αγροτών δεν περισσεύει τίποτα – φοβόμαστε να βάλουμε τη μάνικα στο ρεζερβουάρ». Ανέδειξε, επίσης, τα δυσβάσταχτα διόδια, που επιβαρύνουν κάθε λαϊκή οικογένεια, σημειώνοντας πως «σε λίγο θα ανοίξουμε τον δρόμο για να περάσει ο κόσμος ελεύθερα, γιατί εμείς δεν καταληστεύουμε τον λαό, αυτοί που έχουν τις παραχωρήσεις τον ληστεύουν».

Αναφέρθηκε στη «ψαλίδα» ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Παρέθεσε παραδείγματα από την περιοχή: ντομάτα που φεύγει από τον παραγωγό 60–70 λεπτά φτάνει στα ράφια 2 ευρώ, λάδι από τη Βόνιτσα που δίνεται 4,5 ευρώ, την ώρα που «νοθευμένο ή κατώτερης ποιότητας» λάδι εταιρειών πωλείται 14 ευρώ. Κατήγγειλε ότι η άρνηση διαδοχικών κυβερνήσεων να συνδέσουν την επιδότηση με την πραγματική παραγωγή «άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για τα “φιντάνια” και τους “φραπέδες” που σήμερα τσεπώνουν τον ιδρώτα των αγροτών».

Ο Ν. Μωραΐτης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να στήσει «κοινωνικό αυτοματισμό» απέναντι στους αγρότες έχει αποτύχει: «Τα εργατικά–λαϊκά στρώματα δεν είναι απέναντί μας, είναι στο πλευρό μας, γιατί χτυπιούνται από την ίδια πολιτική». Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, πως η σημερινή κινητοποίηση «είναι μόνο η αρχή», και ότι τα τρακτέρ θα γυρίσουν στα μπλόκα σε στενό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με νέες μορφές δράσης το επόμενο διάστημα.

Ο Στέφανος Πανταζής ευχαρίστησε θερμά τα σωματεία και τον κόσμο που βρέθηκαν στο πλευρό των αγροτών: το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, συλλόγους εργαζομένων στους ΟΤΑ, ιδιωτικούς υπαλλήλους, οδηγούς, οικοδόμους, εκπαιδευτικούς, γεωπόνους και τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας. Τόνισε ότι αυτή η πλατιά στήριξη «είναι η μεγαλύτερη κατάκτησή μας», γιατί αποδεικνύει ότι «δεν περνάει η λογική της κυβέρνησης για κοινωνικό αυτοματισμό».

Ανέδειξε ως κρίσιμο όπλο τον πανελλαδικό συντονισμό μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, λέγοντας πως «όλες οι μηχανές βαράνε σε μία κατεύθυνση, με κοινό πλαίσιο αιτημάτων», και υπογράμμισε ότι πρόκειται για αγώνα καθαρά «για να μείνουμε στη γη και την παραγωγή μας», ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τους ξεκληρίζει.

Ο Θωμάς Σαλιάρης απέδωσε την κατάσταση που έχει φέρει τους αγρότες στον δρόμο στην κακή κατανομή των επιδοτήσεων, στις φυσικές καταστροφές, στο δυσθεώρητο κόστος παραγωγής και στις ασθένειες που «έρχονται η μία πίσω από την άλλη» και ξεκληρίζουν κοπάδια και καλλιέργειες. Διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε μέχρι να κερδίσουμε αυτά που πρέπει να κερδίσουμε».

Μετά τις ομιλίες, οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, αφήνοντας τα αυτοκίνητα να περνούν ελεύθερα, στέλνοντας το μήνυμα πως «δεν είμαστε εμείς που εμποδίζουμε τη μετακίνηση του λαού, αλλά οι μεγάλες κατασκευαστικές στις οποίες η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει τους δρόμους». Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα επέστρεψαν στα μπλόκα του Λούρου και της Βόνιτσας, με τους αγωνιζόμενους αγρότες αποφασισμένους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους τις επόμενες μέρες.



