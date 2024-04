Ντουμπάι: Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τα αίτια της «κακοκαιρίας του αιώνα» και τη θεωρία της σποράς των νεφών

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του «βομβαρδισμού» των νεφών με αλάτι και της ιστορικής καταιγίδας που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές;

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Πρίγκιπας Διάδοχος του Ντουμπάι, Σεϊχης Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, ενέκρινε κονδύλι ύψους 21,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση και επανασχεδίαση του συστήματος αποχέτευσης. Τον Ιανουάριο, στην πόλη ιδρύθηκε μια νέα υπηρεσία για τη διαχείριση των πλημμυρών. Η βροχή, η ισχυρότερη των τελευταίων 75 ετών, που μετέτρεψε την πόλη του Ντουμπάι σε μια απέραντη λιμνοθάλασσα, πρόλαβε τα σχέδια.

Dubai's streets turned into rivers after heavy rains and flash floods. pic.twitter.com/Isktb7JXia

Τώρα, όσο τα νερά υποχωρούν, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από την ιστορική κακοκαιρία που προκάλεσε 19 θανάτους στο γειτονικό Ομάν και τουλάχιστον έναν Οστο Ντουμπάι. Δεν είναι μόνο οι εικόνες χάους στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι –το οποίο είναι και αυτό με τη μεγαλύτερη κίνηση στον πλανήτη- με τους ταξιδιώτες να συνωστίζονται στα πατώματα για να κοιμηθούν. Ούτε τα υπερπολυτελή supercars που θάφτηκαν κάτω από τόνους νερού. Είναι δρόμοι των οποίων το οδόστρωμα υποχώρησε από το πέρασμα του νερού (ακόμα και η διάσημη λεωφόρος Σεϊχ Ζαγιέντ με τις 12 λωρίδες πλημμύρισε, προκαλώντας ένα μποτιλιάρισμα ωρών στα «στεγνά» σημεία της), σπίτια που πλημμύρισαν και δεν είναι πλέον κατοικήσιμα. Ακόμα και στους ουρανοξύστες, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν με τις σκάλες δεκάδες ορόφους –καθώς οι ανελκυστήρες στα υπόγεια πλημμύρισαν- για να διαπιστώσουν ότι στο διαμέρισμά τους δεν υπήρχε παροχή νερού, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, σύνδεση στο Ίντερνετ. Και ενώ σε κάποιες γειτονιές μετακινούνταν με φουσκωτά ή και σανίδες του σερφ, ένα μέρος του Μετρό της πόλης επίσης υπέστη ζημιές.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το συνολικό μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν. Άλλωστε ακόμα τα βυτιοφόρα αντλούν τα νερά και τη λάσπη από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Περισσότερο, άλλωστε, στο Ντουμπάι συζητείται το αν ο «βομβαρδισμός» των νεφών με αλάτι, μια τεχνική που ονομάζεται «σπορά νεφών», ευθύνεται για την ιστορική καταιγίδα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται από τα 90s για την αντιμετώπιση της ανομβρίας καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν βροχόπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, σε απάντηση των φημών ότι ένα αεροσκάφος του Εθνικού Κέντρου Μετεωρολογίας του Ντουμπάι που πέταξε την Κυριακή προκάλεσε την καταστροφή, οι μετεωρολόγοι του κέντρου διαψεύδουν ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση. Και λένε ότι θα ήταν αδύνατο να προκαλέσει τέτοιο κατακλυσμό.

Was Dubai's apocalyptic storm SELF-INFLICTED? Claims UAE 'flew cloud-seeding flights - which increase rainfall - the day before' 18 months' rain fell in 24 hours https://t.co/lNtSqyKLTC

🎥 Reuters / X / @‌Mustafaqch via IG / @‌barhommkay pic.twitter.com/bIQyakvejl

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 17, 2024