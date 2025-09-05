Δρυμώνας Θέρμου: Το «Μπαλκόνι της Ρούμελης» που το «αγκαλιάζει» το πράσινο

O μαγευτικός Δρυμώνας Θέρμου, το γραφικό χωριό, γνωστό και ως «Μπαλκόνι της Ρούμελης», που ξεχωρίζει για το καταπράσινο τοπίο που το περιβάλλει και την πλούσια ιστορική του κληρονομιά.

Η Τοπική Κοινότητα Δρυμώνα περιλαμβάνει τέσσερις οικισμούς: τον Δρυμώνα, τον Κοσκινά, τον Άνω Δρυμώνα και την Αγία Τριάδα. Ο Δρυμώνας Τριχωνίδας, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το Θέρμο και σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, δεσπόζει στο ορεινό τοπίο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το χωριό βρίσκεται σε μία κατάφυτη νοτιοανατολική πλευρά του όρους Παναιτωλικού και συγκεκριμένα στο τμήμα του ορεινού όγκου που ορίζεται από τους δύο παραποτάμους του Ευήνου ποταμού: τα Φιδάκια και τον Γιδομαντρίτη.

Η παλιά του ονομασία ήταν Μπερίκος, όνομα που αποδόθηκε χάρη στα πλούσια «μπερικέτια», δηλαδή τα γεωργικά εισοδήματα που παρήγαγε η περιοχή. Ο τόπος έχει ένδοξη ιστορία, αφού συνέβαλε ενεργά στην Επανάσταση του 1821, ενώ αποτέλεσε και σημείο συγκρούσεων κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο (1946–1949). Στο παρελθόν, υπήρξε έδρα του Δήμου Αμβρακίας και θεωρούνταν το σημαντικότερο κεφαλοχώρι της ορεινής Τριχωνίδας, με αστυνομικό τμήμα, δασαρχείο, σχολείο με πολυάριθμους μαθητές και νηπιαγωγείο.

Σήμερα, ο Δρυμώνας αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τουριστικά θέρετρα του νομού, φημισμένο για το ξηρό του κλίμα, το ελατόδασος και τον ανοιχτό ορίζοντα που προσφέρει μαγευτική θέα: από τα Βαρδούσια και τα βουνά της ορεινής Ναυπακτίας στα ανατολικά, έως την Αχαΐα, τον Πατραϊκό κόλπο και τα νησιά του Ιονίου. Για τον λόγο αυτόν έχει χαρακτηριστεί δικαίως ως «το μπαλκόνι της Ρούμελης».

Οι περίπου 253 μόνιμοι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, ενώ η οικιστική ανάπτυξη υπήρξε ιδιαίτερα έντονη μετά το 1980. Οι προοπτικές του τόπου ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας τον Απρίλιο του 2009.

Μάλιστα, στην περιοχή, και ειδικά στον Άνω Δρυμώνα, έχουν ανεγερθεί διάφορες βίλες και εξοχικά με ιδιοκτήτες από διάφορα μέρη της Αιτωλοακαρνανίας και όχι μόνο, οι οποίοι επισκέπτονται τον τόπο κυρίως τους θερινούς μήνες, προσελκυόμενοι από το υγιεινό και δροσερό του κλίμα και τη μαγευτική θέα που προσφέρει ο οικισμός.

Η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων

Ο Δρυμώνας φιλοξένησε για τρίτη φορά φέτος, το τριήμερο 25–27 Ιουλίου 2025, την 17η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων (ΠΕΕΑ), μία μοναδική διοργάνωση που συγκέντρωσε δεκάδες φίλους της αστρονομίας απ’ όλη τη χώρα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αστρονομική και Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας «Ηρακλής», σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου και τον Δήμο Αγρινίου, και πραγματοποιήθηκε στο ελατοσκέπαστο βουνό του Δρυμώνα σε υψόμετρο 1.200 μέτρων.

Η ΠΕΕΑ, που κάθε καλοκαίρι αλλάζει τόπο διεξαγωγής, επιλέγει περιοχές με καθαρούς και σκοτεινούς ουρανούς, ιδανικούς για παρατήρηση. Στον Δρυμώνα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον έναστρο ουρανό μέσα από τηλεσκόπια, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, να μάθουν από έμπειρους παρατηρητές και αστροφωτογράφους και να ζήσουν τη μαγεία μιας νύχτας μακριά από τα φώτα της πόλης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η πρώτη εξόρμηση συγκέντρωσε μόλις 70–80 άτομα, τα τελευταία χρόνια οι συμμετοχές έχουν φτάσει και ξεπεράσει τους 1.200 επισκέπτες. Ο Δρυμώνας θεωρείται ιδανικός τόπος για τέτοιες συναντήσεις, καθώς διαθέτει υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, επίπεδα πλατώματα, ελατόδασος και ανοιχτό ορίζοντα χωρίς ψηλά βουνά που να εμποδίζουν την παρατήρηση.

Μνημεία και Πολιτισμός

Στην έξοδο του χωριού, στον δρόμο προς το Χαλίκι και τον Προυσό, έχει ανεγερθεί μνημείο αφιερωμένο στον πρωτοκλέφτη Κίτσο Πλάκα, που έπεσε μαχόμενος στην περιοχή, καθώς και στους υπόλοιπους αγωνιστές του 1821 που γεννήθηκαν εδώ.

Εξίσου σημαντικό πολιτιστικό γεγονός υπήρξε και η αποκάλυψη του γλυπτού «Η Δρυμωνιώτισσα Γυναίκα» , έργο του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα και υλοποιήθηκε με δαπάνες του Δήμου Θέρμου. Την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Θέρμου και η Κίνηση Γυναικών Φίλων του Δρυμώνα. Το μνημείο, που παρουσιάστηκε στις 21 Αυγούστου 2025 στην πλατεία του Δρυμώνα, είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες της περιοχής και τιμά την πολύτιμη προσφορά τους στην κοινωνία.

Ιερά Μονή Καταφυγίου

Σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο της περιοχής αποτελεί η Ιερά Μονή Καταφυγίου, χτισμένη σε φυσικό οχυρό, στη μέση του βουνού Ξυλοκούνια Δρυμώμα (Μπερίκου). Το μοναστήρι, αφιερωμένο στην Παναγία, υπήρξε επί αιώνες πνευματικό κέντρο της Δυτικής Ρούμελης, με ακτινοβολία που έφτανε μέχρι την Ήπειρο και τον Μοριά.

Σύμφωνα με την παράδοση, όσοι δεν προσκυνούσαν στο μοναστήρι του Προυσού, επισκέπτονταν το Καταφύγι για να τιμήσουν την «Κυρά της Ρούμελης». Το αρχικό μοναστήρι οικοδομήθηκε γύρω στο 1200, ενώ το καθολικό του κοσμείται με αγιογραφίες του 18ου αιώνα. Στη βόρεια πλευρά του Ιερού Ναού απεικονίζεται το όραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας, έργο που χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα. Ο Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ φιλοξενήθηκε εκεί το 1810 και το αναφέρει στο έργο του «Ταξίδι στην Ελλάδα».

Ο Δρυμώνας Θέρμου δεν είναι απλώς ένα χωριό με πλούσια ιστορία. Είναι τόπος που ενώνει το φυσικό κάλλος, την παράδοση, τη θρησκευτικότητα και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο τουρισμού και επιστημονικών συναντήσεων. Ένας προορισμός που δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο του: «Μπαλκόνι της Ρούμελης».