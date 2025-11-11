Δρυμώνας Θέρμου: Προληπτικές εξετάσεις από Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ στις 18 Νοεμβρίου

Προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιήσει σε κατοίκους του Δρυμώνα Θέρμου, Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας.

Σε σχετική ανακοίνωση της Επόπτριας Ιατρού, Μαρίας Τικιστιρμά αναφέρεται:

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τις Τοπικές

Αυτοδιοικητικές Αρχές, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στο Δρυμώνα Θέρμου, στο Αγροτικό Ιατρείο, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, από 10:00 έως 12:30.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων.

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.

H αφίσα: