Drones και άλλος σύγχρονος εξοπλισμός στα Σώματα Ασφαλείας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρησιακός κόμβος Πολιτικής Προστασίας το αεροδρόμιο του Επιταλίου

Η δημιουργία επιχειρησιακού κόμβου Πολιτικής Προστασίας στο χώρο του Αεροδρομίου Επιταλίου, στην Π.Ε. Ηλείας, καθώς και η ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες τεχνολογίες για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες είναι ορισμένες από τις δράσεις που προβλέπονται μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό έργο AETHER (Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources), το οποίο χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα INTERREG 2014-2020.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα), βάσει του οποίου ενισχύεται η επιχειρησιακή συνεργασία όλων των μερών σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, προβλέπεται προμήθεια μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΣΑ) τα οποία θα αποδοθούν στις υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στο τέλος του προγράμματος θα τους παραχωρηθούν και άλλα σύγχρονα μέσα που θα έχουν αποκτηθεί, όπως κάμερες ακριβείας, δίκτυο αισθητήρων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.

«Βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας προσπάθειας για καλύτερη και παραγωγικότερη συνεργασία, με τελικό αποδέκτη την ασφάλεια του πολίτη. Μέσω του διακρατικού προγράμματος που υλοποιούμε, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε σύγχρονα μέσα που θα διατεθούν στα Σώματα Ασφαλείας, προκειμένου να περιοριστούν οι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των τοπικών δυνάμεων Ασφαλείας» ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να ενισχύει τα Σώματα Ασφαλείας για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού τους.

Στα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού έργου AETHER αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαϊμης, ο οποίος μεταξύ άλλων εστίασε στο νέο ρόλο που θα διαδραματίσει το αεροδρόμιο Επιταλίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε, θα γίνει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων για χρήση του από μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΣΑ), ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική χρήση ως κόμβου διαχείρισης έκτακτων αναγκών. «Στην στρατηγική μας εμπεριέχεται η περαιτέρω αξιοποίηση του αεροδρομίου και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησής του», πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ταξιάρχος Απόστολος Μαρτζάκλης, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας Νίκος Ρουμελιώτης και ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας Νικόλαος Ματούλας ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά για τον Περιφερειάρχη για την σημαντική στήριξή τους στα Σώματα Ασφαλείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη χρήση των μη στελεχωμένων αεροσκαφών. Θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως επιτήρηση οδικού δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων, έρευνες αγνοουμένων ατόμων, δίωξη λαθρεμπορίου, διαπίστωση περιβαλλοντικών και αστικών παραβάσεων, πρόληψη της εγκληματικότητας, επιτήρηση σε περιοχές ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε δασικές και αστικές πυρκαγιές, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, επιτήρηση και έρευνα θαλασσίων περιοχών, προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και ακτών κ.ά.

Στην διάρκεια της τελετής υπογραφής την τεχνική ανάλυση του προγράμματος AETHER έκανε ο Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας, ενώ παρευρέθηκε ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Στεφανίδης.