Αιτωλοακαρνανία

Δράση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από τον Δήμο Μεσολογγίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Κάλεσμα σε δράση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη δράση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που προγραμματίστηκε εκ νέου και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, στις 10:30 π.μ., στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Η ενημέρωση και ο τακτικός προληπτικός έλεγχος μπορούν να σώσουν ζωές. Για το λόγο αυτό, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με τις Κοινωνικές Δομές (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) και σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, θα βρίσκονται εκεί για να μοιράσουν χρήσιμες πληροφορίες και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση όλων μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου: την προστασία της υγείας όλων των γυναικών της πόλης μας.

