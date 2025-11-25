Δράσεις στο Αγρίνιο για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Δράσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Αγρίνιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αγρινίου.

Το πρωί της Τρίτης 25.11.25 το προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών με εκπροσώπους του Τμήματος Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας και εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου και τη συμμετοχή σπουδαστριών του Τμήματος Αισθητικής της Δ.ΥΠ.Α Αγρινίου, βρέθηκαν στο ενημερωτικό περίπτερο στον πεζόδρομο της Xαριλάου Τρικούπη, κάτω από το Δημαρχείο, με σκοπό να μεταδώσουν το μήνυμα της πρόληψη και της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας!

Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών βρέθηκαν στον πεζόδρομο του Αγρινίου, διότι η 25η Νοεμβρίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής διανεμήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό, ενώ έγινε και δια ζώσης ενημέρωση του κοινού. Το παρών στην δράση έδωσε και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας και στο πλαίσιο αυτό το απόγευμα της ίδιας ημέρας (της 25ης Νοεμβρίου), στις 19.00 θα λειτουργήσει η έκθεση με τίτλο «φως στην αόρατη βία» στην γλυπτοθήκη Καπράλου. Είναι έκθεση που θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Ακούστε τις δηλώσεις της αντιδημάρχου Αγρινίου, Γεωργίας Μπόκα:

Ακούστε τις δηλώσεις της Μαγδαληνής Σαρλάμη, υπαστυνόμου Α υπεύθυνης του τμήματος αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας:

Ακούστε τις δηλώσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του δήμου Αγρινίου Στέφανου Φαφούτη:

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης σήμερα (25.11.25) και αύριο (26.11.25) θα είναι μεταξύ 10.00 και 13.00 και 17.00 με 20.00, ενώ την τελευταία ημέρα, την Παρασκευή 28.11, οι ώρες λειτουργίας της θα είναι μόνο μεταξύ 10.00 και 13.00.

Οι φετινές δράσεις ευαισθητοποίησης θα υλοποιηθούν υπό τον τίτλο: «Το κορίτσι των ονείρων σου… το Χτυπάς!».

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2014 και αποτελεί τμήμα του Πανελλήνιου Δικτύου Κοινωνικών Δομών. Στον Ξενώνα του Αγρινίου, από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 350 άτομα, γυναίκες και παιδιά, είτε για λίγες ημέρες είτε μέχρι και ένα έτος, ανάλογα την ανάγκη που παρουσιάζεται στην εκάστοτε περίπτωση!

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ξενώνα είναι μεταξύ άλλων η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, η παιδοψυχολογική στήριξη, η παροχή στέγης, σίτισης, ασφάλειας και προστασίας, η εργασιακή συμβουλευτική με σκοπό την προώθηση στην απασχόληση και με προγράμματα της ΔΥΠΑ, η νομική συμβουλευτική, η πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές, η διευκόλυνση πρόσβασης σε φορείς απασχόλησης, υγείας και εκπαίδευσης.

Δείτε φωτογραφίες: