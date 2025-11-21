Δράσεις ευαισθητοποίησης από την ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου – Ζητούμενο ο σεβασμός προς τα παιδιά με αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου υλοποιεί για ακόμη μία χρονιά μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την προώθηση της αποδοχής, της κατανόησης και του σεβασμού προς τα παιδιά με αναπηρία.

Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, στο πλαίσιο της ημέρας αυτής, διοργανώνεται Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης από τις 26/11/25 – 05/12/25, κατά την οποία:

Mαθητές από σχολεία της περιοχής επισκέπτονται το παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ και έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα Γενναία μας Παιδιά και να συμμετάσχουν μαζί τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Τηλ. Συμμετοχής: 26410 55035 (-3).

Την Τετάρτη 3/12 και ώρα 10:00 το πρωί σε συνεργασία και φέτος με την Δημοτική Αστυνομία Αγρινίου, με σημείο έναρξης τα γραφεία της (Γ. Καραπαππά 7) και περπατώντας στο κέντρο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των συμπολιτών μας για ζητήματα προσβασιμότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Στις 3 Δεκέμβρη στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των παιδιών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου με τα παιδιά του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) της ΕΛΕΠΑΠ, για γνωριμία και δημιουργικές δράσεις (μουσική-κατασκευή-ζωγραφική-θέατρο) με την καθοδήγηση εμψυχωτών.

Συμμετοχή των μαθητών του ΚΔΗΦ της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου στην Εβδομάδα Συμπερίληψης του Δήμου Αγρινίου (1-5/12/2025), στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – “Φαντασία”.

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών, να καταρριφθούν μύθοι και στερεότυπα γύρω από την αναπηρία και να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα αποδοχής και σεβασμού, ώστε κανένα παιδί να μην στοχοποιείται λόγω της διαφορετικότητάς του.

Η ΕΛΕΠΑΠ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειές τους, προωθώντας την έγκαιρη παρέμβαση, την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ένταξη. Η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των σχολείων και των φορέων αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για έναν κόσμο ανοιχτό, συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς.