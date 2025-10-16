Δραματική η κατάσταση στο Μεσολόγγι - Στο Mega οι ελλείψεις ασθενοφόρων

Σε δραματική κατάσταση το Μεσολόγγι, καθώς το νοσοκομείο του που καλύπτει 80.000 κατοίκους, δεν έχει ούτε ασθενοφόρα, ούτε προσωπικό, ούτε γιατρούς.

Στο Mega έγινε σήμερα αναφορά στο περιστατικό με την 17χρονη Μεσολογγίτισσα μαθήτρια που έπαθε επιληπτική κρίση και δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να την πάει στο νοσοκομείο.

Η περιοχή είναι σε εγκατάλειψη και αναζητείται το πραγματικό ενδιαφέρον από κυβέρνηση, υπουργείο Υγείας, βουλευτές και αυτοδιοικητικούς.

Πηγή: aixmi-news.gr