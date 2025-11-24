Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Δραματική αεροδιακομιδή 37χρονου που υπέστη έμφραγμα και εγκεφαλικό – Μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Πάτρα

Δύσκολη η αεροδιακομιδή ενός 37χρονου από την Κεφαλονιά στην Πάτρα μετά από έμφραγμα και εγκεφαλικό. Η κακοκαιρία καθιστούσε αδύνατη τη μεταφορά

Μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση για να κρατηθεί στη ζωή ένας 37χρονος άνδρας στήθηκε την Κυριακή στην Κεφαλονιά, όταν υπέστη ταυτόχρονα έμφραγμα και εγκεφαλικό. Η υγεία του παρουσίαζε σοβαρή επιδείνωση, καθώς είναι διαβητικός και κάθε λεπτό καθυστέρησης αύξανε τον κίνδυνο.

Ο άνδρας είχε εισαχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα σε μεγαλύτερη μονάδα. Ωστόσο, δεν υπήρχε διαθέσιμο εναέριο μέσο, ενώ η κακοκαιρία που έπληττε την περιοχή καθιστούσε αδύνατες τις πτήσεις των ελικοπτέρων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ασθενή.

Η πολύωρη αναμονή —που ξεπέρασε το 24ωρο— επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη οριακή κατάσταση του 37χρονου. Τελικά, χθες το πρωί, κατέστη εφικτή η αεροδιακομιδή του με το ελικόπτερο AW-109 TREKKER, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ελληνικό κράτος και το ΕΚΑΒ. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας για εξειδικευμένη φροντίδα.

