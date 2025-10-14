Δράμα: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα τον 14χρονο - Με τρεις φίλους του οδηγούσε το μοιραίο αγροτικό

Θλίψη με το τροχαίο στη Δράμα, αφήνοντας πίσω του έναν 14χρονο νεκρό, όταν με τρείς φίλους του, οδηγούσε το αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό.

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος ενός 14χρονου αγοριού στο χωριό Βώλακας στην Δράμα, που σκοτώθηκε σε ένα τραγικό τροχαίο.

Ο 14χρονος οδηγούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο και μαζί με 3 φίλους του έκαναν βόλτες στους δρόμους του χωριού, όταν έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον γκρεμό.

Οι τρεις φίλοι του 13, 14, και 15 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά.

Άγνωστο παραμένει πώς και γιατί ο 14χρονος πήρε το αυτοκίνητο του συγχωριανού του και φίλου του πατέρα του. Κάποιοι λένε πως τα παιδιά ήθελαν να πάνε στο βουνό για να κόψουν ξύλα.

Ο άνδρας στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο πατέρας του 14χρονου, μιλώντας στο Mega, είπε ότι το παιδί ήξερε να οδηγάει. Μάλιστα τον είχε δει μια ώρα πριν το μοιραίο δυστύχημα.

"Ανταμωθήκαμε πριν καμιά ώρα με το παιδί, στον δρόμο, χαιρετηθήκαμε, αυτό. Μας πήραν τηλέφωνο, έγινε περιστατικό, ‘έσβησα’ από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σταματήσω τίποτα. Δεν είμαι καλά".

Για το αν το παιδί έπαιρνε συχνά το αυτοκίνητο ο πατέρας του απάντησε αρνητικά ενώ όπως δήλωσε πρόκειται για ένα ήρεμο και πολύ καλό παιδί.

thetoc.gr