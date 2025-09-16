Δράμα: Ανατριχιαστικό βίντεο από τη θανατηφόρα επίθεση αρκούδας στον άτυχο ορειβάτη

Τις τελευταίες δραματικές του στιγμές κατέγραψε ένας άτυχος ορειβάτης στη Δράμα, με το ίδιο του το κινητό, που δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από αρκούδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15.9.25), όταν δύο φίλοι ορειβάτες, πήγαν για πεζοπορία στο δάσος του Φρακτού. Λίγη ώρα αργότερα, όμως ήρθαν αντιμέτωποι με μία αρκούδα.

Οι δύο άντρες είχαν μαζί τους σπρέι πιπεριού και ψέκασαν το ζώο. Ωστόσο η αρκούδα επιτέθηκε στον έναν και τον έριξε στο γκρεμό.

Ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε μετά από πολύωρες έρευνες της ΕΜΑΚ και στη συνέχεια τον παρέλαβε ελικόπτερο Super Puma.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο φίλοι, κάτοικοι Δράμας, είναι έμπειροι πεζοπόροι-ορειβάτες και γυμναστές στο επάγγελμα.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi