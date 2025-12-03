Δρ Ελένη Σκουτέλη: «Διαχρονικό ταξίδι για την ΕΛΕΠΑΠ η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Ένα συγκινητικό μήνυμα από την πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί το μήνυμα:

Για εμάς στην ΕΛΕΠΑΠ, τον αρχαιότερο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, η ημέρα αυτή είναι ένα διαχρονικό ταξίδι, για 110.000 παιδιά και οικογένειες, που στα 88 χρόνια λειτουργίας μας, έχουν λάβει τις υπηρεσίες μας. Τα παιδιά μας αρχίζουν το ταξίδι ως βρέφη, με τα προγράμματα πρώιμης παιδικής παρέμβασης, πριν ακόμη η εγκεφαλική βλάβη εμφανισθεί και εγκατασταθεί, με αισιόδοξα αποτελέσματα για την προσπάθεια της σχολικής ένταξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Τα Γενναία μας Παιδιά που άρχισαν το ταξίδι μαζί μας μεγαλώνουν, και εμείς, η δεύτερή τους οικογένεια, δεσμευόμαστε σήμερα, την ημέρα αυτή, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν ως έφηβοι και ενήλικες.

Στη σημερινή γιορτή των ΑμεΑ ας περάσουμε το μήνυμα ότι μπορεί να είμαστε νευροδιαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε νευροϊκανοί και νευροϊσότιμοι.

Η αφίσα: