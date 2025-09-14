Δωρίδα: Κυνήγι Χρυσού σε υπόγειο τούνελ με σύλληψη 74χρονου και 69χρονου

Για παράνομη ανασκαφή χρυσού συνελήφθησαν δύο άνδρες στη Δωρίδα, με υπόγειο τούνελ 12 μέτρων.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ευπαλίου, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω, την 12/09/2025 και ώρα 17:30, δύο ημεδαπούς άνδρες, ηλικίας 74 και 69 ετών, σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κάμπου Δωρίδος, για παραβίαση της νομοθεσίας περί Αρχαιοτήτων και εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συλληφθέντες κατελήφθησαν να έχουν σκάψει τούνελ βάθους περίπου 12 μέτρων, διαμορφωμένο με οριζόντια επίπεδα, το οποίο υποστηριζόταν με μεταλλικά υποστηλώματα και χρησιμοποιούσαν ειδικά σκαπτικά εργαλεία. Επίσης, το τούνελ διέθετε σύστημα εξαερισμού, σύστημα άντλησης ομβρίων και υπόγειων υδάτων, ηλεκτρικό αναβατόριο και πλήρη ηλεκτροδότηση σε όλο το βάθος του.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες των δραστών κατασχέθηκαν ανιχνευτές χρυσού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι δράστες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Πρωτοδικών Άμφισσας και έλαβαν 48ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: nafpaktianews.gr