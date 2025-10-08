Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού στη Ναύπακτο με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Ο Οκτώβριος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως Μήνας Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των γυναικών και την ενθάρρυνση για τακτικές προληπτικές εξετάσεις. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετέχει στην προσπάθεια της πρόληψης με δωρεάν κλινική εξέταση μαστού για γυναίκες όλων των ηλικιών, που οργανώνουν το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας «Άλμα Ζωής». Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, από τις 16:00 έως τις 20:00, στον χώρο του σταδίου.

Η δράση αυτή στοχεύει στην πρόληψη, μέσω της κλινικής εξέτασης από εξειδικευμένους γιατρούς, αλλά και στην ενημέρωση για τη σημασία της αυτοεξέτασης, της τακτικής παρακολούθησης της υγείας και της αξιοποίησης απεικονιστικών μεθόδων, όπως η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού στο τηλέφωνο 697 30 60 203.