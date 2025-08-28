Δωρεάν εγγραφές στη Φιλαρμονική του Δήμου Μεσολογγίου «Χρήστος Καψάλης»

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου «Χρήστος Καψάλης» ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές για δωρεάν μαθήματα πνευστών και κρουστών οργάνων για μαθητές από εννέα ετών και άνω,την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:

Φλάουτο – Κλαρινέτο – Σαξόφωνο – Τρομπέτα – Κόρνο–Τρομπόνι – Ευφώνιο – Τούμπα – Κρουστά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Φιλαρμονική Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Χρ. Καψάλης»(πίσω από την ΔΕΥΑΜ)

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 17:00 έως 21:00

Υπ.: Δημήτριος Τσιάντας (Αρχιμουσικός)

Τηλ.: 6937127046

Το 2026 και ο εορτασμός της Διακοσιοστής Επετείου από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, πλησιάζουν. Γίνετε κι εσείς μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου μας και πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για το μεγάλο αυτό γεγονός.

Σας περιμένουμε!