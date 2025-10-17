Δωρεάν διαδικτυακό ψυχο-εκπαιδευτικό σεμινάριο για γονείς από το «Μαζί για το Παιδί»

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του «Μαζί για το Παιδί» διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό ψυχο-κπαιδευτικό σεμινάριο για γονείς με θέμα: «Αυτοεκτίμηση», Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 (17:30 - 19:00).

Η αυτοεκτίμηση είναι μια σημαντικότατη παράμετρος για την ψυχική υγεία του παιδιού καθώς καθορίζει την αίσθησή του ότι αξίζει, ότι μπορεί να τα καταφέρει στους στόχους του και να αντλεί ευχαρίστηση από αυτούς. Οι προσδοκίες των γονιών και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των παιδιών τους είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προαγωγή της αυτοεκτίμησης του παιδιού τους, την διαχείριση των ματαιώσεων και την εδραίωση μια θετικής στάσης προς τη ζωή και τους στόχους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες διαστάσεις που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση και την σημασία της στάσης τους προκειμένου να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για την υγιή ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου:

Απαιτείται εγγραφή για κατοχύρωση θέσης.

Με τη δήλωση συμμετοχής και τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα σταλεί από την επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί

ενημερωτικό email με τις πληροφορίες σύνδεσης για τη διαδικτυακή συμμετοχή.

Είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Πληροφορίες: Στην τηλεφωνική γραμμή 115 25 & στο email: 11525@mazigiatopaidi.gr

Λίγα λόγια για τη Γραμμή 115 25 & το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί

Η Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί βρίσκεται από το 2009 δίπλα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους. Παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Το όραμα πίσω από τη λειτουργία της Γραμμής είναι η ψυχολογική στήριξη και η ενδυνάμωση γονέων, εκπαιδευτικών και εφήβων σχετικά με προβληματισμούς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και η ενίσχυση των ευρύτερων οικογενειακών και υποστηρικτικών πλαισίων των παιδιών και των εφήβων.

Η Γραμμή 115 25 είναι στελεχωμένη από έμπειρη επιστημονική ομάδα και εκπαιδευμένους εθελοντές με συνεχή κλινική εποπτεία.

Τηρείται το απόρρητο και όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται.

Πέρα από τις τηλεφωνικές συνεδρίες, η Γραμμή 115 25 συμπληρώνεται από το Συμβουλευτικό Κέντρο, όπου προσφέρονται διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία:

• Ολοκληρωμένος κύκλος συμβουλευτικών συνεδριών

• Ομάδες στήριξης γονέων

• Ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας σε γονείς/ εκπαιδευτικούς /εφήβους

Το σύνολο των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής Γραμμής και του Συμβουλευτικού Κέντρου πλαισιώνουν ολοκληρωμένα, σε επίπεδο πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης, την κάθε οικογένεια.

Οι δια ζώσης υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του «Μαζί για το Παιδί» και τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα πανελλαδικά.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.

Οι κλήσεις στη Γραμμή 11525 από οποιοδήποτε πάροχο κινητής/σταθερής τηλεφωνίας είναι ατελείς.

Ωράριο λειτουργίας και επικοινωνία

Η πανελλαδική «Γραμμή 115 25» του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί, από Δευτέρα έως Παρασκευή από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-19:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 11525, email: 11525@mazigiatopaidi.gr