Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Την ενοχή των κατηγορούμενων ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στις 2 Ιουλίου 2024 στο Νέο Ψυχικό.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται ένας 45χρονος ως ο δράστης της δολοφονίας και ένας 48χρονος ως συνεργός, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής γνωστού εφοπλιστή.

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να να αντιτάξουν.

Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων», τόνισε η εισαγγελέας και ζήτησε να ανοίξει ξανά ο φάκελος, ώστε να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου, δείχνοντας προς συγκεκριμένο μεσίτη της Μυκόνου.

Μεθοδευμένο σχέδιο

Η εισαγγελέας έκανε λόγο για «μεθοδευμένο σχέδιο», με σκοπό την δολοφονία του τοπογράφου και περιέγραψε πώς ο δράστης προσέγγισε το θύμα και το πυροβόλησε με δύο διαφορετικά πιστόλια τύπου Glock.

«Ο δράστης αφού προσέγγισε με μηχανή το ΙΧ που οδηγούσε ο Παν.Στάθης έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σημάδεψε με πιστόλι Glock και με ένα ακόμα πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και 4 βολίδες.

Το πλήθος των πυροβολισμών με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία», ανέφερε στην αγόρευσή της.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του 45χρονου ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για να περπατήσει και στη συνέχεια πήγε σε θεραπευτήριο γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη η εισαγγελεας αντέταξε: «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Ο ισχυρισμός του δράστη για τους πυροβολισμούς

Ως προς τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας σημείωσε πως «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Παράλληλα, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και σε ευρήματα στις κινητές συσκευές του 45χρονου, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν φωτογραφίες δύο πανομοιότυπων όπλων με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, αλλά και στη δημιουργία ψεύτικου προφίλ με ψεύτικο μέιλ, με το οποίο ο 45χρονος έψαχνε το προφίλ του θύματος σχολιάζοντας πως ο κατηγορούμενος «υποτίμησε τις τεχνικές δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στην Αστυνομία και υπερεκτίμησε τις δικές του δυνάμεις».

Οικονομικό το κίνητρο του 45χρονου

Η εισαγγελέας μίλησε και για το κίνητρο του 45χρονου, αναλύοντας το οικονομικό του προφίλ όπως αποτυπώθηκε από έλεγχο του ΣΔΟΕ.

«Το 2021 μετά την αποφυλάκισή του, ήθελε να πάρει πίσω τα χαμένα χρόνια, γιατί αγαπά το χρήμα και την άνεση και επιζητούσε τον πλουτισμό.

Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα», ανέφερε η εισαγγελέας σημειώνοντας ότι το ίδιο ισχύει και για τον 48χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό, ο οποίος «παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη».

Η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ενώ ο 45χρονος είχε προφυλακιστεί για τη δολοφονία του τοπογράφου, εξακολουθούσε μέσω κινητού τηλεφώνου να έχει επικοινωνία με τον 48χρονο.

«Τον είχε αποθηκευσει ως «εργολάβο»και αποκαλούσε ο ένας τον άλλον «αδελφό», συνομιλώντας μέσω εφαρμογών», σημείωσε η εισαγγελέας. Ο ρόλος του 48χρονου ήταν μεταξύ άλλων να εξασφαλίσει το λευκό όχημα που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

Να γίνει έρευνα για τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας

Τέλος, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε στον τοπογράφο αλλά και στο ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή για την εκτέλεσή του.

«Ήταν τοπογράφος με κύρια επαγγελματική απασχόληση στη Μύκονο και είχε αναπτύξει επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα στο νησί.

Ένας από τους λόγους που είχε μετακομίσει ήταν η ασφάλειά του γιατί είχε δεχτεί επιθέσεις από αγνώστους», είπε η εισαγγελέας. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μία διαμάχη με γνωστό μεσίτη της Μυκόνου και σε ένα μέιλ που είχε φτάσει στο θύμα.

«Οι διαφορές δεν αφορούσαν μία μεμονωμένη συναλλαγή. Κατηγορεί τον θανόντα με συγκεκριμένα ονόματα για πλήθος συναλλαγών εκατομμυρίων ευρώ και ότι εξαιτίας του καταστράφηκαν περιουσίες με αθέμιτες πρακτικές», σημείωσε η εισαγγελέας ζητώντας τα πρακτικά της δίκης να αποσταλούν στη Εισαγγελία για να γίνει έρευνα για τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας.

