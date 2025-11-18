Δολοφονία στο Νέο Κόσμο: Τον σκότωσε στο ξύλο επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Την ομολογία ενός 29χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με άλλα τρία άτομα για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο, απέσπασε η Αστυνομία.

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, είπε ενώπιον των αστυνομικών πως τσακώθηκε με τον οδηγό του ΙΧ επειδή του έκλεισε τον δρόμο, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr. Από την έρευνα των αστυνομικών είχε προκύψει πως τρεις νεαροί, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια. Μαρτυρία που είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες Αρχές ανέφεραν πως ο δράστης είχε πιάσει το κεφάλι του 58χρονου και το χτυπούσε επανειλημμένα στο τιμόνι. Όπως ανέφεραν σχετικά αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, το αυτοκίνητο του θύματος ήταν γεμάτο αίματα, «ακόμη και το παρμπρίζ ήταν σπασμένο».

Εκτός από τους τρεις νεαρούς, είχε συλληφθεί και ο πατέρας του ενός εξ αυτών καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

«Ήταν σαν καταδίωξη»

Κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου είχε περιγράψει το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας σαν καταδίωξη. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Αστυνομία καταδίωκε κάποιον».

Περιέγραψε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».