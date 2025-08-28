Δολοφονία στη Σκύδρα: Στη φυλακή ο 76χρονος – «Θόλωσα» φέρεται να είπε ο δράστης

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 76χρονος από την Σκύδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του.

Ο κατηγορούμενος, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, καθώς κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα και μάλιστα μετέφερε τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Ο 76χρονος, στην απολογία του φαίνεται ότι επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με τον παθόντα, χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν τον ρώτησε η ανακρίτρια για τις συνθήκες της δολοφονίας, ο 76χρονος φέρεται να είπε ότι «θόλωσε».

«Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», είπε σύμφωνα με πληροφορίες και ζήτησε μέσω του συνηγόρου του να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi