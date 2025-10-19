Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης η υπόθεση - Κατέθεσε ο εργοδότης του 22χρονου συνεργού

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, που συγκλονίζει τη Μεσσηνία, έχει περάσει πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, ύστερα από τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων.

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζει μεθοδικά τη διαδικασία, λαμβάνοντας καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά». Μετά τις πολύωρες χθεσινές καταθέσεις του ανιψιού του θύματος και της νεαρής φίλης του, σήμερα κατέθεσε επιχειρηματίας από την Αττική, εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, ο οποίος παρέμεινε στο Δικαστικό Μέγαρο επί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τη διαδρομή διαφυγής του 22χρονου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα ως την Καλαμάτα, καθώς και την παρουσία ενός λευκού αυτοκινήτου που φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του φονικού.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που κρατούνται χωριστά, αναμένεται να απολογηθούν εντός της ημέρας, αλληλοκατηγορούμενοι για το ποιος μπήκε στο κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Η έρευνα συνεχίζεται με μυστικότητα, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: best-tv.gr