Δολοφονία Λάλα: Στη φυλακή οι τέσσερις κατηγορούμενοι – Αρνούνται τις κατηγορίες

Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στον αρμόδιο ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα, στις αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία .. Ψάξτε αλλού τους δράστες» φέρεται να είπε στον ανακριτή ο 37χρονος κατηγορούμενος που φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην δολοφονία του Λάλα, καθώς και σε άλλη εγκληματική ενέργεια στην Αθήνα, που προηγήθηκε της εκτέλεσης του 42χρονου.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, διακίνηση αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού.

Πηγή: cnn.gr