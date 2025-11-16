Δολοφονία Λάλα: Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβαν οι 4 συλληφθέντες – Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη.

Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων.

Δολοφονία Λάλα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αναλυτικά, οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

εγκληματική οργάνωση

ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμενη και σε απόπειρα

πλαστογραφία (πλημμεληματική)

κλοπή (πλημμεληματική)

διακίνηση ναρκωτικων ουσιών

αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

διακεκριμένη οπλοκατοχή

διακεκριμένη οπλοφορία

παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία

διακεκριμένη φθορά.

iefimerida.gr