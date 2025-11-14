Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με όρους η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

«Έκανα το καθήκον μου», φέρεται να υποστήριξε σήμερα κατά την απολογία της στο ανακριτικό γραφείο η 23χρονη κατηγορούμενη που ήταν αξιωματικός υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024, ημέρα που κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.

Η 23χρονη απολογήθηκε σήμερα για θανατηφόρα έκθεση και συμφωνά με πληροφορίες υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα έπραξε το καθήκον της αναφέροντας ότι συνέστησε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της άλλα η κοπέλα αρνήθηκε.

Η απολογία της κατηγορούμενης εντάσσεται στην ανακριτική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα και -όπως προκύπτει -δεν έκαναν τίποτα για να προστατέψουν την άτυχη γυναίκα. Ο δράστης την 1η Απριλίου του 2024 μαχαίρωσε θανάσιμα πέντε φορές την κοπέλα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Για την υπόθεση από τον περασμένο Ιανουάριο η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Η δίωξη στρέφεται σε βάρος της επόπτριας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, της αξιωματικού υπηρεσίας, του σκοπού μπροστά στα μάτια του οποίου έλαβε χώρα η άγρια δολοφονία αλλά και του εκφωνητή της Άμεσης Δράσης. Ο τελευταίος όταν η άτυχη Κυριακή είχε καλέσει και είχε ζητήσει περιπολικό για να την μεταφέρει με ασφάλεια σπίτι της της είχε πει την αδιανόητη φράση «τα περιπολικά δεν είναι ταξί κυρία μου». Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.

