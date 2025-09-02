Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία : «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει» - Η οικογένεια του δράστη εγκατέλειψε το χωριό

Το χωριό αναγκάστηκε να εγκαταλείψει η οικογένεια του δράστη από την στυγερή δολοφονία που κλόνισε την Αμφιλοχία τον Ιούνιο του 2025, με θύμα την 51χρονη Άννα που έχασε της ζωή της από τα χέρια του 54χρονου κουμπάρου της.

Σε μια μικρή κοινωνία που όλα μαθαίνονται και οι ψίθυροι γίνονται κραυγές, μια οικογένεια έζησε τη σκληρή μοίρα του κοινωνικού αποκλεισμού, όχι για κάτι που έκανε η ίδια, αλλά για την ανεξέλεγκτη πράξη ενός μέλους της.

Ο δράστης γνωστός στην τοπική κοινωνία, σόκαρε τους πάντες τον Ιούνιο ,όταν σήκωσε το χέρι του και σκότωσε εν ψυχρώ την ίδια του την κουμπάρα έξω από το σπίτι της, στο χωριό Πηγάδια του Ορεινού Βάλτου του Δήμου της Αμφιλοχίας σε μια πράξη που δεν βρήκε καμία δικαιολογία ή εξήγηση μέχρι και σήμερα.

Το φονικό έπεσε σαν βόμβα στο ήσυχο χωριό έξω από το Αγρίνιο, αναστατώνοντας τις ζωές όχι μόνο της οικογένειας του θύματος, αλλά και του ίδιου του δράστη.

«Αδερφός του φονιά»

Η οικογένειά του – η μητέρα του και τα αδέρφια του - δεν άντεξαν την κοινωνική πίεση. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν καμία ανάμιξη στην πράξη, βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο της κατακραυγής. Τα βλέμματα άλλαξαν, οι χαιρετισμοί χάθηκαν, και η καθημερινότητα μετατράπηκε σε ένα διαρκές βάσανο.

Οι φήμες φούντωσαν. Λόγια σκληρά, ψιθυρισμένα πίσω από μισόκλειστα παράθυρα και παγωμένες ματιές στην πλατεία. «Αδερφός του φονιά», «Η μάνα που μεγάλωσε τέτοιο παιδί» - φράσεις που καρφώνονταν βαθιά στις ψυχές τους.

Μαρτυρίες από κατοίκους του χωριού κάνουν λόγο για μια «συλλογική τιμωρία» που εφαρμόστηκε σιωπηρά. Η οικογένεια του δράστη ένιωσε το βάρος μιας πράξης που δεν της ανήκε και το χωριό, ίσως ακούσια την ώθησε στην έξοδο. Γιατί σε τέτοιες μικρές κοινωνίες ,η ντροπή δεν μένει ποτέ μόνο στον ένοχο.

Σέρνεται κι απλώνεται μέχρι να τους πάρει όλους μαζί της. Η οικογένεια του δράστη σύμφωνα με πληροφορίες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι και τις δουλειές στο χωριό και να βρεθεί σε άλλο μέρος μακριά από την περιοχή που στιγματίστηκε. Το σπίτι του δράστη ήταν πολύ κοντά στο σπίτι του θύματος και για τις δύο οικογένειες που έμειναν πίσω ,ήταν δύσκολο να συνεχίσουν να ζουν όπως παλιά ,μετά από μια τέτοια μεγάλη τραγωδία .

Πώς έγινε η τραγωδία

Τον Ιούνιο ένας 54χρονος κάτοικος της περιοχής σκότωσε με το κυνηγετικό όπλο του αδερφού του την 51χρονη κουμπάρα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο άνδρας είχε βαφτίσει το ένα από τα τρία παιδιά της 51χρονης. Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν διαπληκτιστεί νωρίτερα, ενώ βρίσκονταν στο χωριό Περδικάκι, κοντά στα Πηγάδια.

Επιστρέφοντας στο χωριό τους, ο δράστης πήρε το όπλο και έσπευσε να εντοπίσει τη γυναίκα. Εκείνη φέρεται να κατέβαζε ψώνια στο σπίτι της, όταν ο 51χρονος την αιφνιδίασε και τη σκότωσε. Από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος κατέρρευσε βλέποντας νεκρή τη γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ,ο δράστης την εντόπισε και την πυροβόλησε έξω από το σπίτι της, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του χωριού. Πριν στρέψει το όπλο πάνω της και της αφαιρέσει τη ζωή, σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε και την έβριζε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Περδικάκι, Παναγιώτης Καπούλας, ο οποίος γνώριζε τον δράστη και το θύμα και είχε μιλήσει στο protothema.gr «Είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι, γιατί δεν περιμέναμε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο στο χωριό μας. Είμαστε λιγοστοί κάτοικοι, γνωριζόμαστε όλοι και είμαστε σαν μια οικογένεια. Ο σύζυγος της Άννας έχει καταρρεύσει ο άνθρωπος, είναι βαρύ αυτό που συνέβη στην οικογένειά του. Έχει τρεις γιους και μάλιστα ο ένας είναι ανήλικος, είναι μόλις 13 ετών. Ευτυχώς δεν ήταν στο σπίτι, από όσο γνωρίζουμε. Ο σύζυγος άκουσε τους πυροβολισμούς και βγήκε έξω και τους είδε και τους δύο νεκρούς. Δεν μπορώ να γνωρίζω το κίνητρο του δράστη, αλλά πρόκειται για μια μεγάλη τραγωδία, πενθεί ολόκληρο το χωριό μας αυτή τη στιγμή…».

Πηγή: protothema.gr