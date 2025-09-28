Δογρή: Στην Τριχωνίδα Ιταλίδες «καλλονές» Alfa Romeo από την Δυτική Ελλάδα στην ετήσια συνάντηση

Στην Τριχωνίδα και συγκεκριμένα στη Δογρή Αγρίνιου πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια συνάντηση συνάντηση μελών και φίλων της Alfa Romeo.

Η παράδοση συνεχίστηκε για 3η χρονιά με την συμμετοχή να κρίνεται ικανοποιητική καθώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος.

O Σύλλογος Κατόχων και Ιδιοκτητών Alfa Romeo Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα διοργάνωσε την καθιερωμένη του ετήσια συνάντηση μελών και φίλων, στον φιλόξενο παραλιμνιακό χώρο στην Δογρή Τριχωνίδας.

Θεσμός είναι πλέον το όμορφο θέαμα των πολλών Alfa Romeo στην Τριχωνίδα, σε μια ζωντανή και με πολύ συναίσθημα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί 28 Σεπτεμβρίου.

Ασφαλώς, και από τη φετινή συνάντηση δεν έλειψαν τα μοντέλα που έκαναν μεγάλη τη μιλανέζικη εταιρεία και αγαπήθηκαν και στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πέτρος Τομαράς , την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, 17:00-19:00, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση και εκλογές στα γραφεία του συλλόγου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα

Δείτε βίντεο με την δήλωση του προέδρου Πέτρου Τομαρά

καθώς και στιγμές από τον χώρο της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες:

