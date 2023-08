Διπλωματικές πηγές: Άμεση απάντηση του Υπ.Εξ με γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στο ΓΓ του ΝΑΤΟ για τις ευχές στην Τουρκία

H ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (LANDCOM), με έδρα τη Σμύρνη, ανάρτησε στο λογαριασμό της στην πλατφόρμα “Χ” (πρώην Twitter), συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τον εορτασμό της λεγόμενης «Ημέρας της Νίκης», της επετείου δηλαδή που συμπίπτει με την ήττα των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία το 1922.

«Η LANDCOM εύχεται ευτυχισμένη Ημέρα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έθνος που μας φιλοξενεί. Σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη ημέρα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία τους», αναφέρει σε ανάρτησή της η LANDCOM.

«Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει συμμετάσχει σε πολλαπλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και πάντα επιδεικνύει τον μεγάλο επαγγελματισμό και την επιμονή των στρατιωτών της. Η Τουρκία και το NATO είναι πιο δυνατά και ασφαλέστερα μαζί», συνεχίζει η ανάρτηση.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.

On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023