Διπλό χτύπημα σπείρας με τηλεφωνικές απάτες στο Χαλάνδρι με τη μέθοδο «κλέφτες κι αστυνόμοι»

Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν χθες το μεσημέρι δύο ηλικιωμένοι στο Χαλάνδρι με τους δράστες να εξαπατούν τα θύματά τους προσποιούμενοι αρχικά τους κακοποιούς και κατόπιν τους Αστυνομικούς προκειμένου να αποσπάσουν τη «λεία» τους.

Οι κλέφτες «χτύπησαν» μέσα σε διάστημα μιας ώρας σε δύο σπίτια, στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας και της Ριζαρείου, από όπου άρπαξαν συνολικά 15 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα και λίρες η αξία των οποίων ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Για να τους εξαπατήσουν οι κακοποιοί χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του «κλέφτη και του Αστυνόμου» τηλεφωνώντας στα σταθερά τηλέφωνα των θυμάτων.

Αρχικά έκαναν τους αδίστακτους ληστές απειλώντας τους ηλικιωμένους με τη ζωή τους ώστε να τους παραδώσουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά. Στο δεύτερο τηλεφώνημα που ακολούθησε συστήθηκαν ως Αστυνομικοί της Ασφάλειας οι οποίοι έχουν εντοπίσει τους δήθεν κακοποιούς του πρώτου τηλεφωνήματος και θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους για να παγιδεύσουν τους δράστες.

Με αυτό τον τρόπο κατόρθωσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και τους έπεισαν να τους παραδώσουν τη "λεία" τους. Στην πρώτη περίπτωση, το θύμα τους έδωσε 10.000 σε μετρητά που έκρυβε μέσα στο σπίτι αλλά και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ.

Ηλικιωμένη έβαλε σε τσάντα 5.000 ευρώ μετρητά, 10 χρυσές λίρες και κοσμήματα

Ήταν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι και η ηλικιωμένη έντρομη από τις απειλές που είχε δεχθεί ακολούθησε τις οδηγίες των δήθεν Αστυνομικών και έδωσε στους δράστες ό,τι ζήτησαν.

«Εδώ, δεν ήταν ευγένεια, ήταν απειλή για τη ζωή μας. Να μην απαντά κανείς στο τηλέφωνο όταν ακούει κάτι τέτοιο και δεν ξέρει τον κόσμο που τηλεφωνεί» λέει η ηλικιωμένη η οποία έπεσε θύμα της σπείρας λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου. Μια ώρα αργότερα, μια δεύτερη γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών, έπεσε και αυτή στην παγίδα των απατεώνων και συνεργάστηκε με τους υποτιθέμενους "σωτήρες" της.

Έβαλε σε μια τσάντα 5 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, 10 χρυσές λίρες και κοσμήματα και καθ υπόδειξη των κακοποιών τα άφησε σε ένα κάδο απορριμμάτων, στη γωνία του σπιτιού της. «Εγώ δεν κατάλαβα πως την έπεισαν. Μάλλον τρόμαξε αυτή γιατί της έλεγαν στο τηλέφωνο 'θα έρθουμε εκεί, θα σας χτυπήσουμε όλους, θα μπούμε μέσα με ρόπαλα'.

Κατευθείαν πήραν ξανά και έκαναν τους Αστυνομικούς αυτή τη φορά. Της είπαν ότι είναι από την Ασφάλεια και παρακολουθούν τη συνομιλία για να τους πιάσουν, τους πρώτους.

'Είμαστε από την Ασφάλεια, θα σας βοηθήσουμε, να κάνετε ό,τι σας πούμε', και αυτά της έλεγαν, την αιφνιδίασαν και τα έδωσε τα πράγματα, όπως της είπαν", περιγράφει στο protothema.gr ένας γείτονας της ηλικιωμένης ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε πως κάποια "ύποπτα" άτομα κάνουν βόλτες γύρω από την πολυκατοικία τους. Όταν, όμως, οι Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο ήταν ήδη αργά καθώς οι δράστες είχαν αρπάξει τη σακούλα με τα κλοπιμαία και είχαν γίνει «καπνός».

