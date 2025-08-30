Διπλή τραγωδία στο Αλιβέρι: Ανδρόγυνο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Εύβοια μετά τη διπλή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λέπουρων και Ανδρόγυνο έχασε τη ζωή του αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής και πατέρας τριών παιδιών, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, με τη θλιβερή είδηση να σκορπίζει συγκίνηση και οδύνη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το Ι.Χ. τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Το δίκυκλο εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε χωράφι, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε επί τόπου

Η Ευαγγελία Κρόκου διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και στη συνέχεια, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λέπουρων διακόπηκε για αρκετές ώρες και σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, ενώ οι εικόνες των κατεστραμμένων οχημάτων που κατέγραψε το evima.gr αποτυπώνουν την αγριότητα της σύγκρουσης. Η τοπική κοινωνία της Εύβοιας είναι συγκλονισμένη, ενώ οι συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού θρηνούν την απώλειά τους.

