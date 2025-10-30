Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου τη Δευτέρα (3/11)

Τακτική συνεδρίαση και Λογοδοσία θα διεξαχθεί για το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου.

Η ανακοίνωση:

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη τακτική, ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Διαμαρτυρία για την επικείμενη παύση του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Θέρμου και δρομολόγηση περαιτέρω ενεργειών του Δήμου».

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι ειδική με τίτλο: «Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2025, (άρθρο 67Α, Ν.3852/2010)», με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

1. «Οικονομικός απολογισμός εκδηλώσεων Αγίου Κοσμά Αιτωλού 2025» (Θέμα: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ σε δράση»)

2. «Δράσεις και έργα του τρέχοντος έτους» (Ερώτημα: Σκούρας Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος – επικεφαλής της παράταξης «ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»)

3. «Φιλοξενία στην κατασκήνωση Αγίας Σοφίας φοιτητών από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάλυση και Μελέτη Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Ερώτημα: Παπαθανασόπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»)

4. «Συμμετοχή του Δήμου Θέρμου στις προσκλήσεις φορέων για δράσεις και έργα. Σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται ο Δήμος; Ποιος είναι ο δείκτης

αποτελεσματικότητάς του;» (Ερώτημα: Πριόνας Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»)

5. «Για ποιο λόγο εξακολουθούν να υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου προς τον Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ζεληλίδη, σε σχέση με το έργο «Αντλησιοταμίευση Τριχωνίδα 1»;» (Ερώτημα: Ζιόβα Δέσποινα, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»)

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ