Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία: Εκτέλεσαν ιδιοκτήτη και επιστάτη με πολλαπλούς πυροβολισμούς

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία η άγρια διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα ιδιοκτήτη και επιστάτη, τους οποίος εκτέλεσαν με πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής (5.10.25). Θύματα είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 55χρονος επιστάτης του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί με πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Το χρονικό της φρίκης

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 20:30, όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με τέσσερις σφαίρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια του επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και τον εκτέλεσε λίγα μέτρα πιο πέρα.

Αμέσως μετά, ο δολοφόνος εγκατέλειψε το σημείο, ενώ οι Αρχές “χτενίζουν” την περιοχή για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας Καλαμάτας, καθώς και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, που συλλέγει στοιχεία και κάλυκες από τον χώρο του εγκλήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Προηγούμενα περιστατικά βίας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη σύνδεση του φονικού με προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του 70χρονου επιχειρηματία. Όπως προκύπτει, πριν από περίπου δέκα ημέρες είχε δεχθεί επίθεση και ξυλοδαρμό από αγνώστους, ενώ μερικές εβδομάδες νωρίτερα είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο κατάστημά του. Ο ίδιος, φοβούμενος για τη ζωή του, είχε επιλέξει να παραμένει μέσα στο κάμπινγκ τις τελευταίες ημέρες.

Σοκαρισμένοι οι φιλοξενούμενοι

Στο κάμπινγκ, όπου διαμένουν περίπου 70 οικογένειες, επικρατεί αναστάτωση και φόβος. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη οδηγία για εκκένωση του χώρου, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παραθεριστών.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με στόχο την άμεση ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει όλη τη Μεσσηνία.

