Διπλή ασθενής σεισμική δόνηση στη νότια Εύβοια - 3 και 3,1 Ρίχτερ στο χωριό Ζάρακες

seismografoi

Διπλή ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09) στη νότια Εύβοια.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 3 και 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν σε διάστημα λίγων λεπτών (13:35, 13:41) , με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Ζάρακες.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος των δονήσεων εκτιμάται στα 12,9 χιλιόμετρα, κάτι που εξηγεί την ήπια αίσθησή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μικροζημιές, ωστόσο οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η πρώτη σεισμική δόνηση των 3 Ρίχτερ

Η δεύτερη σεισμική δόνηση των 3,1 Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο

Οι δονήσεις καταγράφηκαν επίσης με τα ίδια μεγέθη (3 και 3,1 Ρίχτερ) και από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

protothema.gr

26 Σεπ 2025

Ετικέτες: Εύβοια, Σεισμική δόνηση

