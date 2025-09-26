Διπλάτανος Θέρμου: «Θέλω να κλείσω τα μάτια μου εδώ» – Η εξομολόγηση Έλληνα της Αμερικής

Συγκλονιστική η εξομολόγηση του κυρίου Βασίλη, ενός Έλληνα της Αμερικής, ο οποίος διαμένει στο Διπλάτανο Θέρμου.

Στο ορεινό χωριό Διπλάτανος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, ο κ. Βασίλης Γκουρνέλος, επί δεκαετίες μετανάστης στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος της τοπικής ελληνικής κοινότητας, μοιράζεται την ξεχωριστή ιστορία ζωής του.

Από την παιδική του ηλικία στα βουνά της Ναυπακτίας, μέχρι την πορεία του στη χρυσοχοΐα, την επιχειρηματικότητα και την προσφορά του στον ελληνισμό της Αμερικής, ο κ. Βασίλης μιλά για τον ξεριζωμό, την αγάπη για την πατρίδα και τη δύναμη της ελληνικής διασποράς.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: