ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου: Σε πρόγραμμα του Interreg για την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων

Σε πρόγραμμα του Interreg το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου για την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», όπου συμμετέχει στο έργο «Αrchilives» μαζί με τρία ακόμη θέατρα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Στο έργο ARCHILIVES, που στοχεύει στη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της θεατρικής πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της ψηφιοποίησης ιστορικών αρχείων, συμμετέχει το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου.

Πρόκειται για ένα έργο, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα– Ιταλία 2021–2027, με βασικό άξονα τη δημιουργία ενός κοινού, διασυνοριακού και προσβάσιμου ψηφιακού θεατρικού αρχείου, το έργο αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, δημιουργώντας διαδραστικές και συμμετοχικές αφηγήσεις, τα λεγόμενα «ζωντανά αρχεία μνήμης».

Σε αυτό συμμετέχουν τέσσερις θεατρικοί οργανισμοί –δύο από την Ιταλία (Teatro Koreja και Primavera dei Teatri) και δύο από την Ελλάδα (ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας)– ενώ παράλληλα, αναπτύσσονται φυσικοί και ψηφιακοί χώροι πρόσβασης του κοινού στο αρχειακό υλικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου είναι 201.348,00 € (με ΦΠΑ) ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG VI/A Greece-Italy (EL- IT) 2021-2027» μέσω του επικεφαλής εταίρου και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Αξίζει να αναφερθεί ότι τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό – συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Το έργο «Technologies and digitisation to make archives villages of new memories and experiences» με το ακρωνύμιο «ARCHILIVES» προωθεί επίσης την πολιτιστική συμμετοχή, την εκπαιδευτική αξιοποίηση, την τουριστική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, προσφέροντας νέες δυνατότητες σε πολίτες, ερευνητές, επαγγελματίες του πολιτισμού και άτομα με αναπηρία. To ARCHILIVES φιλοδοξεί να αποτελέσει μοντέλο βιώσιμης πολιτιστικής διαχείρισης και καινοτομίας για τη Μεσόγειο.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»