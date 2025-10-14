Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα μέχρι νεοτέρας

Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα μέχρι νεοτέρας

Κλειστή από σήμερα μέχρι νεοτέρας η Διώρυγα Κορίνθου, ενώ για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Διακόπτεται από σήμερα 14 Οκτωβρίου και μέχρι νεοτέρας, η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες και πρόκειται για την τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

thetoc.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

psarema-ntaliani-preveza2

Μέθοδος Νταλιάνι: Η τεχνική ψαρέματος που συναντάμε μόνο στην Πρέβεζα

Η μέθοδος Νταλιάνι είναι η πιο οικονομική και αποτελεσματική τεχνική ψαρέματος χωρίς καύσιμα, κάνει θραύση στην Πρέβεζα. Mε καταγωγή από τη Μικρά Ασία, μετράει περίπου έναν αιώνα ζωής και είναι αποκλειστικό προνόμιο της Πρέβεζας.

14 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;