Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο στο Α΄ Νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του

Το Σάβββατο (25.10.25) δημοσία δαπάνη θα τελεστεί από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο σπουδαίος μουσικός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10), σε ηλικία 81 ετών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1944 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε μέσα σε μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις, όνειρα και κοινωνικές μεταμορφώσεις. Από τα νεανικά του χρόνια μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε η μουσική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

«Καμία ανθρώπινη έκφραση δεν μπορεί να μιλήσει με τόση ακρίβεια όσο ο λόγος. Αλλά η μουσική είναι μια τέχνη με τρομερή διαίσθηση. Σε τραγουδοποιούς σαν κι εμένα χρειάζονται λίγα μέτρα μουσικής στην αρχή, για να μας υποβάλλουν διαισθητικά αυτό που λίγο μετά έρχεται ο στίχος να πει με περισσότερη ακρίβεια» είχε γράψει ο ίδιος.

Πηγή: cnn.gr