Διονύσης Σαββόπουλος: Συγκλονίζουν τα μηνύματα για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδοποιού – «Αντίο ήρωα, μάγε της σκηνής»

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου και συγκλονίζουν τα μηνύματα για τον θάνατό του από καλλιτέχνες που στάθηκαν δίπλα του σε συναυλίες, μουσικές σκηνές αλλά και στην καλλιτεχνική πορεία του

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός τα τελευταία 24ωρα νοσηλεύονταν νοσοκομείο Υγεία στο Καρδιολογικό τμήμα, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Σαββοπούλου με την οποία είχαν αποκτήσει μαζί δύο γιους και δύο εγγόνια.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένεια με ανακοίνωση στα social media αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η σύζυγος του: Ασπα Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας», έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος», αναφέρει η ανακοίνωση για της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος συνθέτης και στιχουργός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944 με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα. Είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους.

Λίγη ώρα μετά την είδηση για τον θάνατό του, ο πολιτικός κόσμος, οι άνθρωποι των media και οι Έλληνες καλλιτέχνες είπαν το μεγάλο «αντίο» μέσα από τις αναρτήσεις τους.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Panik Records

Η Panik Records, η οποία ετοιμαζόταν σε λίγες ημέρες να κυκλοφορήσει ένα album με επανεκτελέσεις τραγουδιών του με τη συμμετοχή του ίδιου και άλλων ερμηνευτών, τον αποχαιρέτησε με ένα story που έγραφε «καλό ταξίδι αγαπημένε μας Νιόνιο» και το τραγούδι του «Άδεια Μου Αγκαλιά».

Ντόρα Μπακογιάννη

Σία Κοσιώνη

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

