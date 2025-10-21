Διονύσης Σαββόπουλος: Οι δύο φυλακίσεις στη Χούντα και το τραγούδι που έγραψε στο κελί

Κρατούμενος του δικτατορικού καθεστώτος υπήρξε ο Διονύσης Σαββόπουλος, την περίοδο της χούντας και μέσα στη φυλακή έγραψε μερικά από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια.

Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

«Έχω μείνει σε ένα κελί για πάρα πολύ καιρό» είχε δηλώσει για την περίοδο αυτή.

«Μπορεί βέβαια να ήμουν στενεμένος, αλλά ένα φως μέσα μου έγραφε τραγούδια. Το τραγούδι "Δημοσθένους λέξις" γράφτηκε εκεί» όπως είχε αποκαλύψει.

Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, ο πρώτος τίτλος του τραγουδιού ήταν «Εμβατήριο για μετέωρο φυλακισμένο».

«Τους δούλεψα κανονικά»

«Ανακάτεψα εκ των υστέρων τον Δημοσθένη για να ξεγελάσω τη λογοκρισία. Τους δούλεψα κανονικά. Δεν με επηρέασε η στενότης ή ο περιορισμός, πετούσα μέσα μου. Πάντα έφερνα εκείνο που συνέβη τότε και το ζούσα στο τώρα. Δεν πήγαινα στο παρελθόν. Έφερνα το παρελθόν στον παρόντα χρόνο» είχε αφηγηθεί.

Μόλις τον Ιανουάριο του 2025, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην ΕΡΤ, είχε δηλώσει πως «αυτά που έζησα στην φυλακή είναι παράσημα».

Όπως είχε αποκαλύψει τότε, η απομόνωση μετά τα βασανιστήρια ήταν ίσως η πιο δύσκολη εμπειρία. «Δεν πέρναγε η ώρα… Άρχισα να φτιάχνω τραγούδια. Έτσι πέρασε». Ο ίδιος λέει ότι δεν κρατά κακία για την κριτική που του έχει ασκηθεί: «Μήπως ξέρουν κι αυτοί τι κάνουν; Είναι παράσημα αυτά που έζησα στη φυλακή».

Πηγή: cnn.gr