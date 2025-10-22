Διονύσης Σαββόπουλος: Η ξεχωριστή του παρουσία στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας

Ήταν 29 Αυγούστου 2004 όταν ο αυθεντικός, Διονύσης Σαββόπουλος μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ξεσηκώνοντας τους πάντες.

Με υψωμένο ένα τύμπανο μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Διονύσης Σαββόπουλος έδινε το ρυθμό στους αθλητές που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα δισεκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολουθούσαν το υπερθέαμα της τελετής λήξης.

Η εικόνα του Διονύση Σαββόπουλου ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του κόσμου. Πλαισιωμένος από τους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αννα Βίσση, Αλκηστις Πρωτοψάλτη, Αντώνη Ρέμο και Σάκη Ρουβά πρόσφεραν ένα ανεπάληπτο μουσικό ταξίδι βάζοντας φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο ελληνισμός πενθεί για τον αιώνιο έφηβο που τραγούδησε στη ψυχή ολων μας!

Η μουσική και οι στίχοι του, αφήγηση μιας άλλης Ελλάδας που ήθελε να ξαναγεννηθεί. Το στίγμα του έργου του θα ζει στους αιωνες!#Rip #Σαββόπουλος pic.twitter.com/aoSzpu1rr3 — Ιάκωβος_Ι. (@iakovosCy) October 21, 2025

Είχε μαγέψει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας ο Διονύσης Σαββόπουλος

Πολλά από τα τραγούδια που ακούστηκαν έφεραν την υπογραφή του. «Αεροπλάνα και βαπόρια», «Θαλασσογραφία», «Καραγκιόζης», «Ας κρατήσουν οι χοροί» πλημμύρισαν με την μελωδία τους δίνοντας σε όλους να καταλάβουν τι σημαίνει μουσική Ελλάδα!

Να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε την τιμή να είναι ένας από τους λαμπαδηδρόμους στην Ολυμπιάδα του 2004.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi