Διονύσης Σαββόπουλος: Η ξεχωριστή του παρουσία στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας
Ήταν 29 Αυγούστου 2004 όταν ο αυθεντικός, Διονύσης Σαββόπουλος μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ξεσηκώνοντας τους πάντες.

 

Με υψωμένο ένα τύμπανο μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Διονύσης Σαββόπουλος έδινε το ρυθμό στους αθλητές που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα δισεκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολουθούσαν το υπερθέαμα της τελετής λήξης.

Η εικόνα του Διονύση Σαββόπουλου ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του κόσμου. Πλαισιωμένος από τους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αννα Βίσση, Αλκηστις Πρωτοψάλτη, Αντώνη Ρέμο και Σάκη Ρουβά πρόσφεραν ένα ανεπάληπτο μουσικό ταξίδι βάζοντας φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Είχε μαγέψει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας ο Διονύσης Σαββόπουλος
Πολλά από τα τραγούδια που ακούστηκαν έφεραν την υπογραφή του. «Αεροπλάνα και βαπόρια», «Θαλασσογραφία», «Καραγκιόζης», «Ας κρατήσουν οι χοροί» πλημμύρισαν με την μελωδία τους δίνοντας σε όλους να καταλάβουν τι σημαίνει μουσική Ελλάδα!

Να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε την τιμή να είναι ένας από τους λαμπαδηδρόμους στην Ολυμπιάδα του 2004.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου και συγκλονίζουν τα μηνύματα για τον θάνατό του από καλλιτέχνες που στάθηκαν δίπλα του σε συναυλίες, μουσικές σκηνές αλλά και στην καλλιτεχνική πορεία του

22 Οκτ 2025

